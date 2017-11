KG Tipp startet mit Frauen-Power und „Flower Power“ in die Session

Hückelhoven. Nach jahrelanger Durststrecke ohne Tollitäten ist die Freude in Doveren groß: Nine I. schwingt in der neuen Session für die KG Tipp das Narrenzepter.

Bei der schwungvollen Proklamation ließ es Janine Gruntmann mit ihren elf närrischen Begleiterinnen unter dem Motto „Flower Power“ bereits mächtig hoch her gehen. Was der Prinzessin nicht schwerfällt. Denn über karnevalistische Erfahrung verfügt die närrische Regentin reichlich, schließlich ist sie seit elf Jahren in der Doverener KG aktiv – nicht zuletzt bei den „Dancing Housewives“.

Zudem leitet sie als Geschäftsführerin die Geschicke der KG. Auch ihr Gatte Ralf und Sohnemann Finn sind vom Karnevalsbazillus infiziert. Beim Sessionsstart im Dorfgemeinschaftshaus gab es neben viel Stimmungsmusik die obligatorischen Orden und natürlich jede Menge gute Laune. „ “