Erkelenz-Lövenich - KG Lövenicher Hoppesäck laden die Herren ein

Erkelenz-Lövenich. Nach dem stimmungsvollen Auftakt im vergangenen Jahr richtet die KG Lövenicher Hoppesäck nun zum zweiten Mal am Freitag, 16. November , in der Lövenicher Nysterbachhalle eine Herrensitzung aus.

Angesprochen sind alle Männer und Herrengruppen, die gemeinsam einen bunten Abend bei toller Stimmung und bester Unterhaltung erleben wollen.

Tickets erhältlich

„Jetzt heißt es ,Save the Date‘ und ran an die Karten für die zweite Lövenicher Herrensitzung, welche ab sofort im Vorverkauf zum Preis von 22 Euro bei der Zweiradschmiede Derouaux, Zum Königsberg 5 in Lövenich, Telefon 02435/3314, erhältlich sind“, teilt die KG mit.

Auch in diesem Jahr wird der Jülicher Karnevalist Thomas Beys pünktlich um 19.30 Uhr in seiner Rolle als „Der Präsident“ und (einzigem) Mitglied seiner „KG Övverm Bersch“ die Bühne betreten und anschließend die Herrenschar humorvoll durch den Abend führen.

Für den Abend konnten bereits namhafte Künstler verpflichtet werden. So dürfen sich die anwesenden Männer unter anderem auf Liselotte Lotterlappen, das Tanzcorps Höppe Kroetsch sowie den „Pfundskerl“ Kai Kramosta freuen. Musik gibt es von Kölsche Adler und der Stimmungsband Radedoll.

„Stimmungsvoll feiern“

Wie bereits bei der Premiere, hat abermals Volker Weiniger in seiner Rolle als skurriler und leicht angeheiterter „Sitzungspräsident“ seine Teilnahme zugesichert, bei der er ein Gag-Feuerwerk abfeuern will. „Auch bei der zweiten Auflage wollen wir wieder stimmungsvoll Karneval feiern, über die Redner lachen und einfach für ein paar Stunden Spaß haben und den Alltag vergessen“, gibt Thomas Beys das Motto für den Abend vor.