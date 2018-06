Heinsberg-Dremmen - Kevelaer-Pilger sind von Dremmen aus wieder unterwegs

Heinsberg-Dremmen. In einigen Wochen machen sich wieder die Fußpilger der Kevelaer-Bruderschaft Dremmen auf, um zur Trösterin der Betrübten nach Kevelaer zu pilgern. In diesem Jahr lautet das Motto „Suche den Frieden“.

Auch Papst Franziskus hat zum verstärkten Einsatz für den Frieden aufgerufen. In seiner Botschaft schreibt der Pontifex: „Es gibt derzeit kein wichtigeres Thema in der öffentlichen Debatte über Religion als das Problem von Fanatismus und Gewaltbereitschaft. Wir können beobachten, dass im familiären Bereich, an Arbeitsplätzen, in Vereinigungen, in Stadtteilen, Regionen und Nationen sowie überall dort, wo der Mensch als solcher nicht als eine Gabe Gottes angenommen wird, Unfriede, Missgunst und Hass zutage treten.“

Vom 6. bis 9. September lädt die Kevelaer-Bruderschaft St. Lambertus Dremmen zur Fußwallfahrt ein. Die Wallfahrt beginnt am Donnerstag, 6. September, mit einer Messe um 7.15 Uhr und endet am Sonntag, 9. September, gegen 16.45 Uhr mit dem Schlusssegen in der Dremmener Pfarrkirche. Traditionell nehmen zahlreiche Pilger aus verschiedenen Musikvereinen ihr Instrument mit auf den Weg. Neue Musiker sind gerne willkommen.

Am Sonntag findet auch der Jugend- beziehungsweise Schnupperwallfahrtstag statt. Hierzu und bezüglich des genauen Ablaufs der Wallfahrt gibt es auf der Homepage der Bruderschaft unter www.fusswallfahrt-dremmen-kevelaer.de nähere Informationen. Die Bruderschaft bittet alle Pilger, sich rechtzeitig um ein Quartier in Kevelaer zu kümmern. Dabei hilft der Verkehrsverein Kevelaer (Telefon 02832/122-151 bzw. 152) weiter.

Info und Anmeldung bei Gottfried Botterweck, Telefon 02452/63112, und Michael Storms, Telefon 02452/930430. Anmeldeschluss ist der 31. Juli. Radwallfahrer informieren sich bei Kathi Heitzer unter Telefon 02452/62208.