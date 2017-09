Kempener Kirchenchor wird 150 und läd zum Oktoberfest ein Letzte Aktualisierung: 13. September 2017, 12:14 Uhr

Heinsberg-Kempen. Nach dem musikalischen Auftakt am Ostermontag und dem Chortreffen im April steht für den Kirchenchor Cäcilia Kempen jetzt die dritte Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten des 150-jährigen Bestehens bevor: Am Sonntag, 24. September, lädt der Chor ab 14 Uhr zum Oktoberfest in die Bürgerhalle in Kempen ein.