Keine Bedenken gegen die vier verkaufsoffenen Sonntage Von: Ingo Kalauz

Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017, 12:22 Uhr

Hückelhoven. Auch in diesem Jahr wird es in Hückelhoven vier Sonntage geben, an denen in Verbindung mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung („Event“) die Verkaufsstellen in einem genau abgegrenzten im Bereich der Kernstadt geöffnet haben dürfen.