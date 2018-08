Kein Halt an „Dremmen-Bahnhof“ Letzte Aktualisierung: 24. August 2018, 12:51 Uhr

Heinsberg-Dremmen. Wegen einer Baustelle in Heinsberg-Dremmen, fahren ab Montag, 27. August, die Busse der West Verkehr GmbH die Haltestelle „Dremmen-Bahnhof“ nicht an. Betroffen hiervon ist täglich die Linie 402 und am Wochenende zusätzlich die Linie 401.