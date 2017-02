Wassenberg. Dem Heimatring Myhl-Altmyhl 1946 liegt das Orts- und Landschaftsbild der Heimat sehr am Herzen, daher möchte man für die Heimat aktiv werden. So wird am Samstag, 4. März, zum Kehraustag eingeladen.

Hierzu trifft man sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus am Florianplatz in Myhl. Während eines Spazierganges soll der Müll entlang von Spazier- und Wanderwegen beseitigt werden. Zur tatkräftigen Mitarbeit sind Helfer willkommen.

Arbeitshandschuhe, wetterfestes Schuhwerk und Kleidung sowie gute Laune sind mitzubringen. Ausklingen lassen möchte man die Müllbeseitigungsaktion mit einer kleinen Stärkung am Hubertushof.