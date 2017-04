Heinsberg.

Mit seinen neuen Räumen im Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts an der Sittarder Straße hat das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Mönchengladbach und Heinsberg jetzt auch in der Kreisstadt wieder einen festen Standort. Weitere Büros und Seminarräume für den Kreis Heinsberg befinden sich in Geilenkirchen-Gillrath und in Hückelhoven.