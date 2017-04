Kartsport: Slalom-Rennen um Preise und Pokale

Heinsberg-Oberbruch. Der Motorsportclub Oberbruch 1952 richtet am Sonntag, 30. April, den 1. Vorlauf im Slalom-Kartsport zur Deutschen Meisterschaft und zur NRW-Meisterschaft aus.

Nach der langen Winterpause sind die Motorsportler heiß auf das erste Rennen der Saison. Es werden circa 70 aktive Motorsportfreunde aus der Bundesrepublik erwartet, die um Meisterschaftspunkte und Pokale kämpfen werden. Gefahren wird in acht Altersklassen.

Pokale gibt es für die Besten der einzelnen Klassen, Siegermannschaften, den Gesamtsieger und das beste Mädchen sowie Ehrenpreise.

Die lange Winterpause wurde von den Clubmitgliedern dazu genutzt, die beiden mit 200 cm³ und 6,5 PS starken Viertaktmotoren ausgestatteten Karts für die Saison 2017 optimal vorzubereiten. Nun können die meisten jugendlichen Fahrer auf dem Schulgelände der Gesamtschule Oberbruch am Sonntag ab 10 Uhr ihr Können unter Beweis stellen. Alle am Motorsport interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind eingeladen, sich den Kampf um Punkte und Pokale anzusehen, der in Hundertstel von Sekunden entschieden wird.

Der Nennungsschluss für den 1. Lauf wurde gemäß Reglement auf 9 Uhr, festgesetzt. Der MSC Oberbruch sorgt auch für das leibliche Wohl.

Die Clubmitglieder stehen gerne allen motorsportbegeisterten Besuchern für Informationen zur Verfügung.