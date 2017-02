Heinsberg-Kirchhoven.

Richtig rund oder besser gesagt in rasantem Tempo die 14 Meter lange Piste im Festzelt runter ging‘s auch in der dritten Auflage von „Schlag den Reibel!“, einer gut besuchten Renn- und Showveranstaltung des KV Kerkever Jekke. Was mit einer Spaßwette im Verein begann, hat inzwischen schon eine kleine Tradition im Kirchhovener Karnevalsgeschehen, die nicht nur Besucher aus dem Ort anzieht.