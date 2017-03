Am Sonntag geht es beim Turnier in Alsdorf weiter

Beim Turnier in Karken haben sich weitere Tänzerinnen für das 30. Verbandsturnier des Verbands der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise qualifiziert, das am kommenden Sonntag, 12. März, ab 9 Uhr von der KG Scharwache Alsdorf in der Stadthalle Alsdorf ausgerichtet wird:

In der Altersklasse Jugend die Bambinigarde der KG Kongo Wassenberg, Tanzmariechen Joline Höft von der RKG All onger eene Hoot, Ratheim, in der Altersklasse Junioren die Tanzgarde des Myhler Karnevalsvereins, Tanzmariechen Mila Heuter und die Schautanzgruppe „Magic“, bei von der KG Kemper Gröne sowie in der Altersklasse Ü15 die Garde der KG Würmer Wenk und Tanzmariechen Yasmin Schneider vom KTC Alsdorfer Tänzer.