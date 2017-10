Karkener Schützen lassen es bei der Herbstkirmes kräftig krachen Von: anna

Letzte Aktualisierung: 18. Oktober 2017, 13:44 Uhr

Heinsberg-Karken. Zu ihrem zweiten „Benediktiner-Stadl“ am Freitag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Festhalle am Woom lädt die St.-Severini-Schützenbruderschaft ein.