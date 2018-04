Wasssenberg - Karin Wellers liest aus ihrem Wassenberg-Krimi

Wasssenberg. Der erste Wassenberg-Krimi der Mönchengladbacher Autorin Karin Welters ist unter dem Titel „Jette Berger und der Tatort: Wassenberg“ erschienen.

Im Rahmen der Initiative „Wassenberg – Heimat vor Ort“ haben sich Wassenberger Geschäftsleute an dem Projekt beteiligt.

Das macht diesen Krimi interessant für die Wassenberger: „Sie erleben ihren Ort hautnah eingebunden in einen Kriminalfall“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Autorin verknüpft fiktive Romanfiguren und lebendige, echte Personen der Tat- oder Fundorte in der Romanhandlung zu einer Gemeinschaft.

In der Sonderkommission „Schäfer-Hartmann“, in der sowohl (fiktive) Heinsberger wie Gladbacher Kriminalkommissare zusammenarbeiten, geht es um den Mord an einer Wassenbergerin, die sich allgemeiner Unbeliebtheit erfreute. Nur wenige Tage später wird ihre Nichte im Hardter Wald, auf Gladbacher Stadtgebiet, ebenfalls ermordet aufgefunden.

Karin Wellers liest am Samstag, 14. April, um 19 Uhr (Einlass um 18:30 Uhr) im Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee 16, aus dem Buch vor. Karten gibt es im Naturpark-Tor.

Bei der Lesung gibt es eine „szenische Überraschung“, vorgetragen von der Autorin und Rita Schultewolter.