Wassenberg - Karin Klimmeck mit 94 Jahren gestorben

Wassenberg. Es war eine traurige Nachricht, die uns am Montagmorgen ereilte. Die Grande Dame des Journalismus im Kreis Heinsberg, Karin Klimmeck, ist bereits am 3. Mai in einem Seniorenheim im Alter von 94 Jahren gestorben.

Karin Klimmeck stand für mindestens zwei Superlative in ihrer Schaffenszeit für unsere Zeitung: jenseits der 90 noch aktiv war sie einerseits die wohl älteste Mitarbeiterin, die wir je hatten, andererseits ein nahezu unerschöpflicher Wissensquell, wenn es um ihre Stadt Wassenberg ging. Ihre Bedeutung für unsere Zeitung lässt sich daran ermessen, dass einer meiner ersten Antrittsbesuche als junger Redaktionsleiter im Jahr 1998 eben dieser Karin Klimmeck galt, die in Wassenberg eine Institution war.

Noch während unseres Treffens klingelte zu meinem Erstaunen permanent das Telefon, weil unzählige Menschen um Rat oder nach Informationen fragten. Selbst der damalige Bürgermeister gehörte an diesem Tag zu den Anrufern.

Wenn sich Karin Klimmeck an ihre alte Triumph-Schreibmaschine setzte, schienen in dem zum Büro umfunktionierten Speisezimmer die Uhren einfach stehengeblieben zu sein. Nein, mit dem Computerzeitalter hatte sie nicht viel im Sinn. Dabei war ihre Neugier auf das Leben ungebrochen. „Ich war schon ein neugieriges Kind und ging den Dingen auf den Grund“, erinnerte sich die Wassenbergerin noch in einem gemeinsamen Gespräch vor Jahren.

Immer war sie auch eine begeisterte Heimatforscherin. Kein Wunder, dass sie dem Vorstand des Heimatvereins lange Jahre angehörte. Bis zu ihrem Umzug in eine Senioreneinrichtung wohnte Karin Klimmeck immer noch in ihrem Elternhaus, wo sie auch ihren Ehemann nach einer Erkrankung lange Jahre gepflegt hatte.

Dass die resolute Dame mit dem großen Herzen einmal im Journalismus landen würde, hätte sie zu Beginn ihrer Berufslaufbahn sicher nicht gedacht. Nachdem sie in Rheydt die Handelsschule besucht hatte, heuerte sie schon mit 17 bei Glanzstoff in Oberbruch an, wo die Führungsetage schnell auf die junge Frau aufmerksam wurde.

Nach nur einem Jahr wurde sie zur Sekretärin in der Direktion. 20 Jahre lang war sie die rechte Hand des obersten Chefs. Ihre Veröffentlichungen im Heimatverein waren es schließlich, die schon bald einige Journalisten aufhorchen ließen. Unter ihnen auch der spätere Leiter der Heinsberger Volkszeitung, Edwin Pinzek.

Karin Klimmeck war stets eine engagierte Kämpferin für die Dinge, die ihr wichtig waren. An sich selbst dachte die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande dabei aber erst zuletzt. Über die unschönen Dinge, die ihr widerfahren sind, breitete sie am liebsten den Mantel des Schweigens: „Ich bin heute soweit, dass ich die unguten Dinge vergesse und die guten in den Vordergrund schiebe“, sagte sie einmal.

Als sie vor einigen Jahren die Augen zunehmend im Stich ließen und die Arbeit an ihrer geliebten Triumph-Schreibmaschine immer beschwerlicher wurde, zog sich die Journalistin aus dem aktiven Schreiben zurück. Jetzt haben sich ihre Augen für immer geschlossen. Wir denken mit großem Dank und liebevoll an die Grande Dame des Journalismus zurück.