Kapusta besinnlich: Star-Trompeter kommt nach Venrath

Erkelenz-Venrath. Den Alltagstrubel hinter sich lassen, die ruhige Zeit genießen, im Advent für viele ein ferner Traum. Doch genau diesen Freiraum voller Leichtigkeit und Entspannung schenkt Star-Trompeter Bruce Kapusta seinen Zuhörern in seinem traditionellen Konzert „Kölsch Klassisch Advent und Weihnacht 2017“ am Freitag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr im Saal Lanfermann-Oellers.

Präsentiert wird das Konzert von der Karnevalsgesellschaft Venroder Wenk. In festlicher Atmosphäre, begleitet von Chizuko Takahashi, Violinistin des Kölner Kammerorchesters, präsentiert Kapusta seine persönlichen Highlights im Wechselspiel mit besinnlichen und humorvollen Geschichten, unnachahmlich vorgetragen von Annemie Lorenz und der beliebten Autorin Elfie Steickmann.

Dass „unser Saal“ Schauplatz dieses adventlichen Ereignisses ist, freut den Wenk-Vorstand sehr. „Dort, wo sonst unsere närrischen Farben rot und weiß dominieren, wird ein adventliches Ambiente gezaubert“, sagt Vorsitzender Kalle Mingers. „Wir sind stolz, dem Publikum in der Adventszeit etwas ganz Besonders zu bieten“, zeigt sich auch Präsident Peter-Josef Gormanns erfreut. Bei der KG „Venroder Wenk“ kennt man Bruce Kapusta natürlich von seinen Auftritten auf den Sitzungen. Mit dem Team der Gaststätte „Zur Alten Kneipe“ freuen die Karnevalisten sich darauf, für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen.

Aktion Lichtblicke

Mit jeder Eintrittskarte wird die „Aktion Lichtblicke e.V.“ unterstützt. Sie hilft seit 1998 in NRW Kindern, Jugendlichen und ihre Familien, die finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Die Vorverkaufstellen für dieses Konzert sind die Filialen der Raiffeisenbank Erkelenz: Neustraße 1, Venrath, 02431/6026; In Lövenich 70, Lövenich, 02435/9810; Holzweiler Markt 5, Holzweiler, 02164/48212; Berger Dorfstraße 46, Wickrathberg, 02166/53888; St.-Martinus-Straße 19, Borschemich, 02431/9450880; sowie Vie-hausen Buchhandlung und Bürobedarf, Kölner Straße 16 a+b, 02431/96690; KG Venroder Wenk, Leinenweberstraße 9, Venrath, 02431/71541 und Ferdi Pisters, 0151/40701411 oder per Email efcpisters@web.de.