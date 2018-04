Hückelhoven - Kammermusik Hückelhoven: Musiker von Spitzenformat auf der „con brio“-Bühne

Hückelhoven. Das nächste Konzert von „con brio“ Freunde der Kammermusik Hückelhoven findet am Sonntag, 8. April, um 17.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums, Dr.-Ruben-Straße in Hückelhoven, statt. Zu Gast sind zwei Musiker von Spitzenformat, Harfenistin Sarah Christ und Hornist Klaus Gayer.

Sarah Christ ist damit schon zum dritten Mal auf der „con brio“-Bühne, 2002 zusammen mit der Geigerin Eva Dollfuß und 2013 mit der Oboistin Celine Moinet.

Es ist ein Traum eines jeden Musikers mit den Berliner und Wiener Philharmoniker zu musizieren. Bereits 21-jährig wirkte Sarah Christ in diesen weltbesten Orchestern mit. 1980 geboren, begann sie im Alter von zehn Jahren, Harfe zu spielen. Mit 13 Jahren gab Sarah Christ ihr Solodebüt mit den Berliner Symphonikern in der Berliner Philharmonie. Seither spielte sie solistisch mit vielen bekannten europäischen Orchestern und tritt mit namhaften Musikern als Kammermusikpartnerin auf.

„Schon im Kindergartenalter begann ich regelmäßig in die Konzerte der Berliner Philharmoniker oder anderer Konzerte meines Vaters zu gehen. Ich erinnere mich noch genau an die Aura von Herbert von Karajan und daran, wie ich ihm in Salzburg im Festspielhaus als kleines Mädchen die Hand geschüttelt habe. Schön ist es, wenn ich mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen musiziere“, sagt sie.

Klaus Gayer wurde 1980 in Vaihingen geboren. Seinen ersten Hornunterricht erhielt er bei Joachim Bänsch in Stuttgart. Sein Musikstudium absolvierte er in München bei Wolfgang Gaag und Wolfgang Wilhelmi. Erste Orchesterengagements führten in zur Oper Frankfurt und zum Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. Seit 2006 ist Klaus Gayer Hornist der Sächsi-schen Staatskapelle Dresden. Klaus Gayer spielt sein Instrument sehr versiert, er überzeugt mit strahlender, klarer Höhe und mit weichem, warmem tiefem Register.

Karten gibt es im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Wild in Hückelhoven und Erkelenz, sowie bei Schreibwaren Hansen in Hückelhoven und an der Abendkasse für 15 Euro, wobei Schüler, Studenten und Azubis freien Eintritt haben.