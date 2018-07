Hückelhoven-Hilfarth - Kaiser steht bei den St.-Marien-Schützen im Mittelpunkt

Hückelhoven-Hilfarth.

Die traditionelle Frühkirmes stand in Hilfarth unter einem guten Stern. Die St.-Marien-Schützenbruderschaft hätte sich wahrlich keine besseren Rahmenbedingungen wünschen können. Bei herrlichem Sommerwetter wurde bereits am Freitag und Samstag gefeiert und getanzt, unter anderem bei „Rur in Flammen“.