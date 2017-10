Ende der Haushaltssicherung bereits 2018

Der Kämmerer der Gemeinde Waldfeucht hat einen positiven Haushaltsabschluss für das Jahr 2016 vorgelegt. Der Überschuss in der Gemeindekasse habe gut 546.000 Euro betragen, sagte Johannes Blank. Das ist zum Beispiel Verbesserungen bei der Gewerbesteuer und Baulandverkäufen geschuldet. Der Gemeinderat muss den Haushaltsabschluss in der Sitzung am Dienstag noch bestätigen. Dass die Politik dies tut, gilt als sicher.

Durch das positive Ergebnis kann die Gemeinde das Haushaltssicherungskonzept bereits im Jahr 2018 und damit fünf Jahre früher als ursprünglich geplant verlassen. „Das ist Ausdruck dessen, dass die Gemeinde Waldfeucht sich mit ihrem Finanzgebaren so aufstellt, dass sie sich konsolidiert“, sagte Blank. Den eingeschlagenen Konsolidierungsweg müsse man nun aber weitergehen, forderte Blank. Denn das positive Ergebnis im Jahr 2016 sei auch einigen Einmaleffekten geschuldet. Die Gemeinde verfüge noch nicht über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt.