Heinsberg.

„Wir werden alle sterben“, mit dieser beunruhigenden Nachricht war Lutz Rosenberg von Lipinsky in die evangelische Christuskirche nach Heinsberg gekommen. „Panik für Anfänger“ hat er sein Kabarettprogramm untertitelt und nahm genüsslich alles ins Visier, was das Leben an Pessimismus und Phobien bereithält.