Wassenberg-Myhl - KAB-Veranstaltung: „Anständige Rente statt Altersarmut“

Wassenberg-Myhl. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Wassenberg-Myhl richtet am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr im Pfarrheim Myhl, Sankt-Johannes-Straße 190, eine Veranstaltung zum Thema „Anständige Rente statt Altersarmut“ aus.

Ralf Welter, Betriebswirt und Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Aachen, referiert zum Themenbereich Rentenentwicklung in den letzten Jahren und Möglichkeiten gegen Altersarmut. Dabei präsentiert er das seit einigen Jahren diskutierte Modell der Katholischen Verbände „Altersarmut verhindern – jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“.

Nach der Begrüßung durch den Sprecher der KAB-Pfarrgruppe Wassenberg-Myhl, Roland Tetzlaff, und dem Referat des Betriebswirtes und Dozenten Welters diskutieren Wilfried Oellers (MdB CDU) Christoph Stolzenberger (Kreisvorstandssprecher Die Grünen), Rüdiger Biermann (Die Linke) und W. Sonnenschein (Elektroingenieur, KAB Wassenberg-Myhl) über das Rentenmodell und Wege einer solidarischen und gerechten Altersversorgung.

Heinz-Peter Benetreu, KAB Wassenberg-Myhl, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg, moderiert die Diskussion.

Soziale Sicherheit

Das vorrangige Ziel des Rentenmodells der Verbände ist die Gewährleistung sozialer Sicherheit im Alter und die Stärkung des solidarischen Ausgleichs in der Gesellschaft. Dazu tragen drei Stufen, die der Referent darstellen wird, zur solidarischen und gerechteren Alterssicherung bei.

„Füreinander Sorge tragen ist ein Grundauftrag der christlichen Gemeinden. Deshalb führt der Sozialverband KAB, der die Kirche und die Gesellschaft nach den Grundsätzen der Katholischen Soziallehre mitgestalten will, als lebendiger und aktiver Teil der Kirche diese Veranstaltung durch“, so der Sprecher der veranstaltenden KAB Wassenberg-Myhl, Roland Tetzlaff.

Heinz-Peter Benetreu, selbst 59 Jahre KAB-Mitglied, ergänzt: „Wir stellen uns den aktuellen Herausforderungen, greifen Probleme auf, suchen nach Möglichkeiten und geben Impulse, auf die wir Antworten erwarten. Schließlich streben wir eine Gesellschaft an, in der es möglich ist, in bezahlbarem Wohnraum lebenswert und in Würde zu altern und im letzten Lebensabschnitt eine würdevolle Pflege und gesundheitliche Versorgung sowie liebevolle Begleitung zu erfahren.“

Forderungen

Bei diesem Modell handelt es sich um die Forderungen des Rentenbündnisses der Katholischen Verbände: der Familienbund der Katholiken (KDF), die Katholische Arbeitnehmerbewegung Deutschlands e.V. (KAB), die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e.V. (kfd), die Katholische Landvolkbewegung Deutschlands (KLB) und das Kolpingwerk Deutschland.