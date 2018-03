Heinsberg.

Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, ausgetragen in Wuppertal, waren gleich mehrere junge Musiker aus der Region erfolgreich. Zwei von ihnen, Lukas Rinkens und Nic Müllenberg aus Heinsberg, beide Schüler der Jugendmusikschule Heinsberg, haben sogar den Sprung in den Bundeswettbewerb geschafft, der über Pfingsten in Lübeck durchgeführt wird.