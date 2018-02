Jungfernfahrt des „Glücksexpress“ noch in diesem Sommer? Von: Daniel Gerhards

Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2018, 18:08 Uhr

Wassenberg. Wenn es nach Hay Nelissen geht, dann sollte der „Glücksexpress“ so bald wie möglich durch Wassenberg und Roerdalen rollen. Beide Kommunen haben bereits in Aussicht gestellt, sich mit gut 53.000 Euro an der Beschaffung zweier Elektrofahrzeuge mitsamt Anhängerwagen zu beteiligen.