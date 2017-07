Junger Exhibitionist belästigt Seniorin

Wegberg. Ein junger Mann hat sich am vergangenen Mittwoch vor einer 74-jährigen Seniorin entblößt und sie belästigt. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf den Täter.

Gegen 14.15 Uhr war die Frau auf der Lindenstraße unterwegs in Richtung Kiefernweg. An der Einmündung des Sandbirkenwegs näherte sich ein Fahrradfahrer hinter ihr. Der Unbekannte hielt neben ihr an, zog seine Hose aus und entblößte sein Geschlechtsteil. Daraufhin forderte er die Frau auf, hinzusehen.

Die Seniorin wechselte erschrocken die Straßenseite. Der junge Mann folgte ihr jedoch und fasste ihr ans Gesäß. Danach flüchtete er mit seinem Fahrrad in Richtung Kiefernweg und bog in den Tannenweg ab.

Der Täter war zwischen 15 und 18 Jahren alt und 1,75 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze, kurze Hose. Er war mit einem gewöhnlichen Herrenrad unterwegs. Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei unter 02452/9200 entgegen.