Heinsberg-Schafhausen.

Im Rahmen ihres diesjährigen Frühlingsfrühstücks hat die Frauengemeinschaft Schafhausen einen Betrag in Höhe von 1111 Euro an den Heinsberger Verein Donum Vitae gespendet. „Jedes Jahr spenden wir als Frauengemeinschaft an Vereine und Organisationen, die sich vor allem um das Wohl von Frauen und Kindern kümmern“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Marianne Zimmermann.