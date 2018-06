Wassenberg - Junge Feuerwehrleute bestehen Prüfung

Wassenberg. Bei der Jugendfeuerwehr Wassenberg ist erstmals die Jugendflamme der Stufe 3 abgenommen worden – und zwar beim jährlichen Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Ophoven. Kreisjugendfeuerwehrwart Willi Welfens nahm die Jugendflamme der Stufe 3 ab.

Mit Fabian Kandulski, Leon Jörgens, Markus Lehnen und Ramon Plum bestanden gleich vier Teilnehmer der Jugendfeuerwehr Wassenberg die Prüfung und wurden, sehr zur Freude von Stadtjugendfeuerwehrwartin Miriam Caron-Brack, mit dem Abzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet.

Die Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr ist ein Ausbildungsprogramm, bei dem in drei verschiedenen Stufen feuerwehrtechnisches und allgemeines Wissen an Jugendliche vermittelt wird. Während bei der Stufe 1 noch Grundlagen gefordert werden, sind die Ansprüche an die Teilnehmer der Stufe 3 wesentlich höher. Neben verschiedenen feuerwehrspezifischen Fragen sind beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs und Kenntnisse über soziale Einrichtungen Grundlage des Abschlusstests.