Erkelenz-Keyenberg - Jung und Alt feiern mit der Band „Kings for a day“

Erkelenz-Keyenberg. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Keyenberg veranstaltet am Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr im Festzelt auf der Festwiese in Keyenberg, Lindenallee 27, eine Party für jede Generation.

Verantwortlich dafür ist der junge Vorstand der Schützenbruderschaft. Mit dieser Veranstaltung wollen die jungen Schützen den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen und unter dem Motto „Keine Party ist auch keine Lösung Vol. 2“ wieder mit jeder Generation feiern und Jung und Alt miteinander vereinen.

Es sei nicht einfach, sich mit einer solchen Veranstaltung durchzusetzen. Die Planung und auch das Risiko einer solche Veranstaltung seien nicht zu unterschätzen, wie der junge Vorstand mitteilt. Und trotzdem engagierten sich die jungen Menschen und steckten viel Arbeit in ihre Projekte.

Zu Gast wird auch die Band „Kings for a day“ sein und den Besucherinnen und Besuchern ordentlich einheizen. Besonders freue man sich auch auf die Gäste, die im vergangenen Jahr verhindert gewesen seien.

Der Kartenvorverkauf läuft. Der Eintritt an der Abendkasse kostet zehn Euro, im Vorverkauf acht Euro.

Tickets gibt es ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen: Vie-hausen Erkelenz, Kölner Straße 16, in Hannis Blumenlädchen, Borschemicher Straße 24, per E-Mail an kpiakl@gmx.de oder im Internet über Facebook: www.facebook.com/bruderschaftkeyenberg. Alle aktiven Bruderschaftsmitglieder erhalten an diesem Abend freien Eintritt.