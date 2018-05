Heinsberg - Jugendmusikschule öffnet ihre Türen

Heinsberg. Ausführliche Probiermöglichkeiten für alle Altersklassen und ein reichhaltiges Präsentationsprogramm gibt es am Sonntag, 3. Juni, beim Tag der offenen Tür der Jugendmusikschule Heinsberg.

Im Erweiterungsbauder Realschule Der Tag der offenen Tür findet in den Unterrichtsräumen der Musikschule (Erweiterungsbau der Realschule im Klevchen) statt. Der Zugang ist von der Rheinertstraße. Nähere Informationen über das Angebot der Jugendmusikschule gibt es unter Telefon 02452/9243703. Mehr dazu: www.jms-hs.de

Von 11 bis 17 Uhr können sich alle, die sich für das aktive Musizieren interessieren, komfortabel über das Unterrichtsangebot informieren, in Unterrichte reinschnuppern, Instrumente selbst ausprobieren und sich individuell beraten lassen. Flankiert wird das umfangreiche Schnupper- und Probierangebot von zahlreichen Präsentationen unterschiedlicher Ensembles und Solisten.

Das Angebot an der Jugendmusikschule ist breit gefächert und wird aktuell von etwa 1250 Schülerinnen und Schülern vom Kleinkind bis zum 80-jährigen Senior in Anspruch genommen. Die Kleinsten beginnen schon mit etwa zwei Jahren gemeinsam mit einem Elternteil bei den „Musikzwergen“. Für Vorschulkinder ab etwa vier Jahren ist die „Musikalische Früherziehung“ der am häufigsten genutzte Einstieg in die Musikschule. Die Kinder der aktuellen Früherziehungskurse präsentieren sich in Aufführungen um 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr.

Offener Unterricht

Der Instrumental- und Vokalunterricht deckt die gesamte Bandbreite sowohl bei den klassischen Instrumenten als auch im Bereich Rock/Pop/Jazz ab und wird durch speziell dafür ausgebildete Lehrkräfte auch für Menschen mit Behinderungen angeboten. Während des gesamten Tages der offenen Tür gibt es in allen Fächern offenen Unterricht mit ausführlicher Gelegenheit zum Reinschnuppern und selber Ausprobieren für alle Altersklassen.

Ein Hit für beim Instrumentenwunsch noch unentschlossene Kinder ab etwa sechs Jahren ist das „Instrumentenkarussell“. Hier werden über ein halbes Jahr sechs Instrumente ausprobiert und können dazu auch mit nach Hause genommen werden. Schon lange sind auch die Instrumente aus dem Bereich Rock, Pop und Jazz fester Bestandteil der Arbeit an der Jugendmusikschule, und auch der Gesangsbereich deckt alle Stilrichtungen von Klassik bis Rock/Pop oder Musical ab.

Neben dem Instrumental- und Gesangsunterricht bietet die Jugendmusikschule zahlreiche Ensembles an und kooperiert dabei eng mit zahlreichen Partnern. Einige der Ensembles geben beim Tag der offenen Tür Einblick in ihre Arbeit. Den Start machen um 11.45 Uhr die jungen Streicher der „Mini Strings“. Um die Streichinstrumente in verschiedenen Besetzungen geht es auch bei „Sound of Cinema“ und dem Auftritt der Streicherklasse des Kreisgymnasiums (13 Uhr). Das Celloensemble ist gegen 13.45 Uhr an der Reihe.

Zur als landesweit vorbildlich ausgezeichneten Kooperation mit dem Musikverein „Eintracht“ Birgelen gehören die Bläserklasse der Grundschule am Burgberg (14.30 Uhr) und die „Music Kids“ (14.45 Uhr). Um 15 Uhr ist die Gitarren- und Rhythmus-AG an der Reihe, die in Kooperation mit der Realschule im Klevchen durchgeführt wird. Ab 15.30 Uhr laden die „St. Mary’s Gospel Singers“ alle zu einer kurzweiligen Mitmachprobe ein, die Spaß am Singen haben. Neben den Ensembles gibt es über den ganzen Tag Aufführungen verschiedener Besetzung wie beim „Kids Sing“ um 14.15 Uhr.