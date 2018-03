Heinsberg - Jugendbauwagen „U-Boot“ ist erfolgreiches Angebot in den Wintermonaten

Heinsberg. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche aus Oberbruch sind trotz eisiger Temperaturen zum Abschiedsfest des Jugendbauwagens „U-Boot“ des Kinderschutzbundes Erkelenz erschienen. Zu Beginn des Jahres erhielten der Mobile Jugendleiter Tobias Storms der Evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg und sein Hund Sky mit dem Bauwagen des Kinderschutzbundes vorübergehend ein Dach über den Kopf.

Mit Unterstützung des Jugendamts der Stadt Heinsberg und des Sportvereins BC 09 Oberbruch wurden die Rahmenbedingungen abgeklärt und schnell ein Stellplatz gefunden. So konnten Kinder und Jugendliche in den ersten beiden kalten Monaten des Jahres den Streetworker täglich im Jugendbauwagen auf dem Sportplatz in Oberbruch aufsuchen. Dort wurde gespielt, gesungen, getanzt, diskutiert, gelacht, Musik gehört und Abstand vom stressigen Schulalltag gesucht. Nun wird das „U-Boot“ aber wieder weiterziehen und „deshalb wurde der Bauwagen nach seinem Einsatz in Oberbruch gebührend verabschiedet“, heißt es vom Team um Tobias Storms.

Bei Pommes Frites und Gegrilltem hörten die Kinder und Jugendlichen wie Tobias Storms sich beim anwesenden Jugendpfleger Peter Maaßen für die Unterstützung des Jugendamtes der Stadt Heinsberg bedankte. Dieser stellte in Aussicht, dass der Jugendbauwagen im nächsten Jahr auch wieder seinen Platz in Oberbruch finden wird. Sky, der Begleithund von Tobias Storms, hatte an dem Fest auch seine Freude, fand er doch neben einigen Wurstresten auf der Wiese auch viele Spielpartner unter den Kindern und Jugendlichen.

Für Tobias Storms ist der Bauwagen ein großer Gewinn in den Wintermonaten, denn „auf den Straßen Oberbruchs ist in dieser Zeit doch einiges weniger los als im Frühling oder Sommer und die Zeit, die die Besucher im Bauwagen verbringen, bietet noch mal zusätzlich die Möglichkeit, die Kinder- und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt besser kennenzulernen“, sagte Storms.

Der Bauwagen soll aber bewusst keine dauerhafte Einrichtung werden, denn als kontinuierlicher Jugendtreffpunkt bietet bereits die Oase beste Bedingungen und im Frühjahr geht es dann wieder für den „Skywalker“ mit seinem Hund auf die Straßen, Wege und Wiesen, um die Plätze und Treffpunkte der Kids aufzusuchen.