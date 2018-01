Konzert der Preisträger am Sonntag

Die Preisträger des Regionalwettbewerbs präsentieren sich am Sonntag, 4. Februar, in zwei Konzerten. Das erste beginnt um 11 Uhr in der Jugendmusikschule Heinsberg, im Rondell im Klevchen (Eingang Rheinertstraße). Das zweite Konzert ist für 17 Uhr terminiert in der Musikschule der Stadt Aachen, Blücherplatz 43. Der Eintritt ist frei.