Jubiläumsfeier: Bläserchor wird 50 Jahre alt

Festabend, Oktoberfest und Frühschoppen

Am Freitag, 29. September, gibt es um 19 Uhr eine Festandacht in der Schafhausener Kirche. Um 20 Uhr folgt der Festabend mit Ehrungen. Am Samstag, 30. September, lädt der Bläserchor zum Oktoberfest ein, los geht es um 19 Uhr. Am nächsten Morgen, Sonntag, 1. Oktober, treffen sich die Musiker und ihre Gäste noch einmal um 11 Uhr zum Frühschoppen, um dem Spiel der Gastvereine zu lauschen.