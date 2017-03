Johannes Croon ist neuer Vorsitzender des Randerather Kirchenchors

Heinsberg-Randerath. Zur Jahreshauptversammlung des Cäcilien-Kirchenchors St. Lambertus Randerath begrüßte die Vorsitzende Anni Hensen die Chormitglieder mit ihrem Präses Diakon Michael Krause und Chorleiter Kantor Willi Kann. Schriftführerin Hilde Baltes verlas den Rückblick auf das Jahr 2016, darauf folgte der Kassenbericht durch die Kassiererin Marie-Luise Aretz.

Gleich fünf Chormitglieder galt es bei der Jahreshauptversammlung des Chores im 180. Jahr seines Bestehens zu ehren. Hilde Baltes und Fritz Lückge erhielten die Ehrenurkunde für ihre 65-jährige Zugehörigkeit zum Chor, während Heinz Franken für 60 Jahre, Helga Franken für 50 Jahre und Marie-Luise Aretz für ihre 25-jährige Treue zur Chorgemeinschaft geehrt und die fünf Jubilare mit einem Geschenk bedacht wurden.

Sowohl Präses Diakon Michael Krause als auch Chorleiter Kantor Willi Kann bedankten sich bei den Geehrten mit lobenden und anerkennenden Worten. Der Dank des Präses und des Chorleiters galt aber auch allen Sängerinnen und Sängern für die rege Teilnahme bei den Proben und Aufführungen im vergangenen Jahr.

Anni Hensen vorbildlich

Weil Anni Hensen für das Amt der Vorsitzenden und Hilde Baltes als Schriftführerin nach 14 Jahren vorbildlicher Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Disposition standen, wählte die Versammlung Johannes Croon zum Vorsitzenden und Marianne Lennards einstimmig zur Schriftführerin. Marie-Luise Aretz bleibt weiterhin Kassiererin und Brigitte Puttin Notenwartin.

„Wie geht es weiter“ – das ist existenzielle Frage vieler Kirchenchöre in der näheren und weiteren Umgebung. Mit einigen Sorgen in die Zukunft schauend, beschäftigt diese Frage viele Chöre landauf, landab, so auch den Chor in Randerath. Dies brachte Chorleiter Willi Kann in seinen Ausführungen zum Ausdruck. Viele Sängergemeinschaften seien schon oder werden bald überaltert sein und Nachwuchs werde dringender gebraucht als je zuvor.

Auch Präses Michael Krause war besorgt, dass in den Pfarrgemeinden die bisher so vertrauten und stimmungsvollen Gesänge an den hohen kirchlichen Festtagen und bei kulturellen Veranstaltungen vielleicht nicht mehr zu hören sein könnten.

Eine ausgewogene Auswahl zeitgemäßen Liedgutes begeistere zwar die Mitglieder, aber es müsse auch ein entsprechendes Stimmenpotenzial vorhanden sein, hieß es bei der Versammlung. Der Chor in Randerath lade sangesfreudige Frauen und Männer aller Altersgruppen herzlich ein, dem Chor beizutreten.

Die wöchentlichen Proben finden jeweils dienstags von 20 bis 21 Uhr im alten Pfarrhaus statt. An geselligen Veranstaltungen fehle es beim Chor nicht, wobei das jährliche Cäcilienfest und der beliebte Grillabend im Sommer schon lange Tradition seien, wurde betont.