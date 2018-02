Heinsberg - Joggen und dabei Müll aufsammeln am Lago Laprello

Heinsberg.

Sie machen sauber und Sport dabei: Die Schweden haben diesem neuen Trend ein Wort gegeben: Plogging. Langsam bahnt sich die Bewegung ihren Weg in andere Länder. Jetzt auch nach Heinsberg. Paul Zaunbrecher hat diesen Trend entdeckt. Und weil er mit seiner Laufschule oft am Lago Laprello unterwegs ist, möchte er dort nun in einer Aktion das Laufen und Müllsammeln verbinden.