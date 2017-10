Jörg Drosihn holt den Tagessieg bei Karo 7 Heinsberg

Heinsberg. 40 Spielteilnehmer konnte Vorsitzender Peter Reuters beim zehnten Spieltag der Meisterschaft des Skat-Clubs Karo 7 Heinsberg begrüßen. Jörg Drosihn aus Wassenberg holte sich mit 2815 Punkten den Tagessieg.

Auf Platz zwei folgte mit einigem Abstand Peter Reuters aus Heinsberg mit 2594 Punkten. Platz drei ging an Ottmar Vermeulen mit 2540 Punkten. Die Freikarte für den nächsten Spieltag errang Heinz Randerath mit 1584 Punkten aus der zweiten Serie.

In der Jahreswertung führt weiterhin Johannes Hausmann klar mit 18 861 Punkten vor Dieter Beumers mit 17 475 Punkten und Heinz Randerath mit 17 374 Punkten.

Der nächste Spieltag findet am Freitag, 3. November, in der Gaststätte Cüppers, Hochstraße 9 in Heinsberg, um 19.30 Uhr statt. Hierzu sind alle Skatspieler, auch ohne Vereinszugehörigkeit eingeladen. Gespielt wird nach den Regeln des DSKV an insgesamt elf Spieltagen.

Das Startgeld beträgt 8 Euro. Es werden Tagespreise ausgespielt, der Sieger der zweiten Serie erhält eine Freikarte für den nächsten Spieltag.