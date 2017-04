„JeKits“-Kinder musizieren in der Turnhalle Letzte Aktualisierung: 3. April 2017, 13:06 Uhr

Hückelhoven. „Kinder musizieren für Kinder“ heißt es am Donnerstag, 6. April, ab 16 Uhr an der Friedrich-Honigmann-Schule in Schaufenberg.