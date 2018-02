Erkelenz - Jeckes Treiben hat Auswirkungen auf den Verkehr

Erkelenz. Der Donnerstag beginnt der Straßenkarneval. An den Karnevalstagen sind im gesamten Erkelenzer Stadtgebiet Änderungen in der Verkehrsführung zu beachten. So ist am Altweibertag der gesamte Innenstadtbereich (Kirchstraße, Burgstraße, Brückstraße, Im Pangel, Markt einschließlich Parkplatz Markt und der Johannismarkt) von 10 bis voraussichtlich 20 Uhr für den Individualverkehr gesperrt.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Für Fußgänger ist ab 10 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr das Erreichen oder das Verlassen des Johannismarktes über die Burgstraße und über das Hülsersgässchen (Verbindung zwischen Parkplatz Im Pangel und Johannismarkt) wegen Absperrungen nicht möglich.

„Um den geordneten Ablauf der einzelnen Karnevalsumzüge zu gewährleisten, werden der eigentliche Zugweg und die Zufahrtsstraßen für die Dauer der Umzüge und der nötigen Vorbereitungszeit für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sperrmaßnahmen betreffen auch den Linienbusverkehr, so dass Haltestellen im jeweiligen Veranstaltungsbereich während des Zuges nicht bedient werden können. Außerdem gilt zu den entsprechenden Zeiten entlang der jeweiligen Zugstrecken ein absolutes Haltverbot.

Folgende Verkehrseinschränkungen gelten für die Erkelenzer Innenstadt am Rosenmontag im Hinblick auf den Zugweg (Aufstellort Nordpromenade, Dr.-Josef-Hahn-Platz, Th.-Körner-Straße, Anton-Raky-Allee, Konrad-Adenauer-Platz, Kölner Straße, Tenholter Straße, Wilhelmstraße, Aachener Straße, Markt, Brückstraße, Auflösungsort Nordpromenade): Alle Straßen des Zugwegs sind ab 11 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Roermonder Straße und der Zehnthofweg werden bereits in Höhe der Krefelder Straße gesperrt. Die Aachener Straße ist ab der Einmündung Goswinstraße nicht mehr befahrbar.

Darüber hinaus befinden sich äußere Sperrvorrichtungen auf der Mühlenstraße hinter der Einmündung Anton-Heinen-Straße und aus der Gegenrichtung am Freiheitsplatz hinter der Einmündung Goswinstraße. Die weiteren Zufahrten von der Brückstaße, dem Lambertusweg und der Glück-Auf-Straße sind jeweils ab der Einmündung Anton-Heinen-Straße und die Tenholter Straße und die Straße Am Schneller ab der Einmündung Goswinstraße gesperrt. Die Sperrmaßnahmen gelten bis voraussichtlich 17.30 Uhr. „Im Hinblick auf einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf ist es unumgänglich, Fahrzeuge, die nach 11 Uhr noch entlang des Zugweges parken, auf Kosten des Halters abschleppen zu lassen“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Dr.-Josef-Hahn-Platz, die Roermonder Straße auf dem Teilstück zwischen Westpromenade und Krefelder Straße, die Straße Am Ziegelweiher und die Nordpromenade sind als Aufstellungsfläche für den Rosenmontagszug bereits ab 10 Uhr gesperrt, so dass dort bereits ab diesem Zeitpunkt mit Abschleppmaßnahmen zu rechnen ist. Ausweichparkmöglichkeiten befinden sich an der Erka-Halle, auf den Schulhöfen, auf der P + R-Anlage Neusser Straße sowie im Parkhaus Aachener Straße. Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug auf dem Parkdeck Ostpromenade abstellen wollen, sollten bedenken, dass diese Fläche während der Veranstaltung weder angefahren noch verlassen werden kann. Die Tiefgarage ist am Rosenmontag wie in den Vorjahren geschlossen.