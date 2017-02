Heinsberg/Selfkant.

Bei seiner Proklamation am 8. Januar hatte Prinz Daniel I. (Schmitz) seiner Prinzessin Kim auf der Bühne der KG La Strada Olé in Straeten einen Heiratsantrag gemacht. Am Altweibertag heirateten die beiden in der Propstei in Millen, pünktlich um 11.11 Uhr.