Jazz und Klassik auf dem Piano im Pfarrzentrum

Erkelenz. Im Pfarrzentrum St. Lambertus Erkelenz sind am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr, auf Einladung des Orgelbauvereins St. Lambertus Erkelenz zwei Künstler zu Gast.

Unter dem Titel „Pianorama“ (Klassik meets Jazz) laden die beiden Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach zu einer Zeitreise vom Barock bis in die Gegenwart ein. In ihren Konzerten begegnen sich nicht nur die zwei Geschlechter, sondern zwei völlig unterschiedliche Künstlerbiografien. Auf der einen Seite die klassische Pianistin Ulrike Mai, die zu den bekanntesten Künstlerinnen ihres Genres in Norddeutschland zählt.

Auf der anderen Lutz Gerlach, der bereits als „jazzbeeinflusster Romantiker“ beschrieben wurde. Die Eintrittskarten für dieses Benefizkonzert zu Gunsten der neuen Hauptorgel sind für 15 Euro im Pfarrbüro sowie in den Buchhandlungen Wild und Viehausen erhältlich.