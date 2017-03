Hückelhoven-Brachelen/Hilfarth. Das Jahreskonzert der Blaskapelle Brachelen findet am Samstag, 25. März, ab 19 Uhr im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth statt. Wie schon in den Vorjahren, wird das Haus Sodekamp-Dohmen eine kleine Speisekarte anbieten.

Ebenfalls wird wieder ein kostenlosen Shuttle-Service zwischen Brachelen und Hilfarth angeboten. Abfahrt ist um 18.15 Uhr am Kirmesplatz in Brachelen. Unter der Leitung von Rolf Deckers werden die Musikerinnen und Musiker in geselliger Runde ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Musikprogramm aufführen.

Ob schwungvolle Polkas, zackige Märsche oder bekannte Melodien und moderne Hits – es gibt Musik für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Die Blaskapelle hofft auf regen Besuch.