Heinsberg-Karken.

Über eine rege Beteiligung an der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Hansen in Karken freute sich Hermann-Josef Backhaus, Vorsitzender des Jagdgebrauchshundvereins (JGV) Selfkant. Dies zeige, dass der Verein Wertschätzung genieße und die Arbeit für den Verein auch „ankommt“. Für den Vorstand sei dies ein großer Ansporn.