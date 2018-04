Heinsberg-Karken.

Der Jagdgebrauchshundeverein Selfkant hatte zu seiner Jahreshauptversammlung in die Gaststätte Hansen in Karken eingeladen. Vorsitzender Hermann-Josef Backhaus blickte in seinem Tätigkeitsberichten auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Für Backhaus besonders erfreulich waren die ausgeschriebenen Verbandsprüfungen für das Jagdgebrauchswesen, die der Verein jedes Jahr abhält.