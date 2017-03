Erkelenz.

Eine Schülergruppe vom Liceo linguistico Pontano-Sansi aus der italienischen Stadt Spoleto ist derzeit am Cornelius-Burgh-Gymnasium zu Gast. Es ist der mittlerweile neunte Besuch der italienischen Partnerschule in Erkelenz, an dem 16 Schüler sowie die Organisatorin Uliana Moretti und ihr Kollege Maurizio Carnevali teilnehmen.