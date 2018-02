Wassenberg - Ist Grundschule in Birgelen bald nicht mehr katholisch?

Wassenberg.

Die Stadt Wassenberg plant offensichtlich, ihre Grundschullandschaft neu zu ordnen. Hintergrund ist, dass immer mehr Eltern ihre Kinder an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Burgberg anmelden. An der Katholischen Grundschule (KGS) in Birgelen blieben die Anmeldezahlen hingegen deutlich hinter den Erwartungen der Stadtverwaltung zurück. Und das kann für die Stadt Wassenberg zum Problem werden.