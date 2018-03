Wegberg-Petersholz.

Am Tag nach dem Polizeieinsatz rund um einen „Sprengstoffgürtel“ in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in Wegberg-Petersholz war auch die Staats­anwaltschaft Mönchengladbach schlauer und verfügte über ganz andere Informationen als noch am Dienstagabend: Von einer Bedrohungslage war jedenfalls am Mittwoch nicht mehr die Rede.