Hückelhoven-Baal.

Das Urteil von Dieter Frohnhofen macht in diesen tristen, grauen und trüben Tagen nicht nur Mut, es gibt auch guten Grund, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen: „Unsere Schule ist sehr viel bunter geworden“, sagt der Rektor der Mühlenbachschule in Baal.