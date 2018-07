Selfkant-Süsterseel - Instrumentalverein feiert 50-jähriges Bestehen

Selfkant-Süsterseel. Der Instrumentalverein Süsterseel feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Der Verein wurde 1968 gegründet und blickt somit auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Zu diesem Jubiläum feiert der Instrumentalverein ein großes Musikfest von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juli. Gestartet wird mit dem Festabend „Wir vuer Soestersiel“ am Freitag, 13. Juli, 20 Uhr, mit Auftritten verschiedener Süsterseeler Bürger und den Ehrungen verdienter Mitglieder. Der Konzertabend am Samstag, 14. Juli, 19.30 Uhr, bildet den Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Im Anschluss daran findet die große Aftershowparty mit DJ statt.

Am Sonntag, 15. Juli, beginnt die Heilige Messe, um 9 Uhr in der Süsterseeler Kirche, welche dann durch mehrere Frühschoppenkonzerte befreundeter Vereine abgelöst wird.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum finden in der beziehungsweise vor der Turnhalle am Dorfplatz in Süsterseel statt.