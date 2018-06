Wassenberg - Ingolf Lück gastiert in der Gesamtschule Wassenberg

Wassenberg. Kaum hat er als Sieger der jüngsten „Let’s Dance“-Staffel das Tanzparkett verlassen, arbeitet Ingolf Lück bereits an seinem neuen Comedy-Programm.

Vier Jahre nach „Ach Lück mich doch“ betritt Ingolf Lück mit seinem neuen Programm wieder auf die Kabarett- und Comedy-Bühnen – erstmals auch in Wassenberg. Termin ist Samstag, 9. März 2019, 20 Uhr, im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg.

Tickets für das neue Comedy-Programm von Ingolf Lück gibt es im Naturparktor (Wassenberg), O&S Reisebüro (Wassenberg), Buchhandlung Gollenstede (Heinsberg), Viehausen (Erkelenz), Alles in Maaßen (Erkelenz), Buchhandlung Wild (Erkelenz und Hückelhoven), Reisebüro Hansen (Hückelhoven), Buchhandlung Lyne van de Berg (Geilenkirchen), House of music (Geilenkirchen), Reisebüro Scholz (2x in Wegberg) und Buchhandlung Kirch (Wegberg).