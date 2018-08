Erkelenz - Ingeborg Voormanns und Wolfgang Körfer zeigen ihre Arbeiten in der Galerie Pro Arte

Erkelenz. Gemeinsamkeiten sind die Verbindung zweier unterschiedlicher Künstler, die beide ihre Liebe zur Kunst schon in der Schulzeit entdeckten, die ihre Verbundenheit mit der Natur in ihre Gemälden zeigen und die im Spiel mit dem Tennisball einen Ausgleich fanden.

Einführung undÖffnungszeiten Die vielfältigen Werke der beiden Künstler, die szenische Darstellungen und Bedeutung wird die Kunsthistorikerin Eva Lehmann-Weingärtner bei der Vernissage am Freitag, 7. September, 19 Uhr, in ihrer Einführung aufzeigen. Die Ausstellung in der Galerie Pro Arte ist an allen Sonntagen (9., 16., 23. und 30. September) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ingeborg Voormanns aus Erkelenz und Wolfgang Körfer aus Heinsberg stellen vom 7. bis zum 30. September in der Galerie Pro Arte in Erkelenz, Franziskanerplatz 6, ihre Werke aus.

Anschauen und Annehmen

Auch in ihren Gemälden lassen sie viel Gemeinsames erkennen, obwohl die räumliche Trennung zwischen Erkelenz und Heinsberg nicht von der Hand zu weisen ist. Ölfarbe, Leinwand und viel Natur sind ihre bevorzugten Utensilien, die in ihren Werken aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln ansprechen. So ist denn auch der Ausstellungstitel „…augenblick mal“ mit Bedacht gewählt, soll er doch den Betrachter zum Anschauen, zum Nachsinnen und zum Annehmen verführen. Gleichzeitig vermittelt der Titel, der Hetze des Alltags zu entkommen und genüsslich zu verweilen.

Von Jugend an ist die bekannte Erkelenzer Künstlerin Ingeborg Voormanns mit dem „Malstift“ vertraut, hat während der Schulzeit in den Kunstleistungskursen den Grundstein und die Liebe zur Malerei gelegt. In der Düsseldorfer Malschule folgte das Studium der Malerei mit Abschlussdiplom. Ein langer Selbstfindungsprozess führte auch über die Sommer-Kunstakademie im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch und die Seminare bei Professor Dieter Crumbiegel.

Ihren Malstil bezeichnet sie jetzt als naturalistisch, impressionistisch bis hin zum abstrakten Realismus. Sie fertigt Arbeiten in Acryl und Öl sowie Aquarelle und Zeichnungen. Die Erkelenzerin setzt figurative, dekorative und symbolische Elemente im Jugendstil um. Anmut, Schönheit und Harmonie drückt ihre Kunst aus, ohne die Nähe zum wirklichen Leben zu verlieren. Ästhetik und Natürlichkeit sind ihr besonders wichtig. Das zeigt sich in Porträts, Landschaften, Sujets und Zeichnungen. Auch in der Skulpturenwelt fühlt sie sich zu Hause – egal ob Holz oder Keramik-Plast der Werkstoff ist.

Autodidakt

Als Klassenbester stand der Heinsberger Wolfgang Körfer früh im Fokus seiner Lehrer, war er doch im Kunstunterricht mit seinem Bergbild „Fuji“ von nun an für „Themenzeichnungen“ in der Schule der Experte. Tusche und Bleistift waren die „Kunstmacher“, bis er sich in der Lehre als Schauwerbegestalter mit der Farbenlehre und Plakatmalerei auseinander setzte. Da Kunst auch von Können abhängig ist, dauerte es bis zur Rente, ehe der Autodidakt Ölfarbe und Papier für sich entdeckte. Landschaften, Sonnenuntergänge und Häuserzeilen wurden für ihn Projekte der Inspiration, die sich in leuchtenden Farben und auch Pastelltönen zeigen. Sogar „Rote Kühe“ und „Mädchen unter dem Baum“, die er frei nach August Robert Ludwig Macke, einer der bekanntesten deutschen Maler des Expressionismus, malte, gehören zu seinem persönlichen Stil. Die Gemälde wirken heiter und leicht, überraschen durch leuchtende und harmonierende Farben.

Körfers Werke befriedigen die Sehnsucht nach positiven Bildern einer intakten Welt.