Informationen zur neuen Gesamtschule in Waldfeucht-Haaren Letzte Aktualisierung: 2. November 2017, 10:49 Uhr

Waldfeucht-Haaren. Eine Informationsveranstaltung findet am Montag, 13. November, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Haaren statt. Dabei geht es um die Gesamtschule im Allgemeinen und den neuen Gesamtschulteilstandort der Gesamtschule Heinsberg in Haaren.