Erkelenz - Informationen für Umsiedler am neuen Standort

Erkelenz.

Für die Bürger aus Keyenberg, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich und Berverath finden am Samstag, 3. März, ein Umsiedlerforum sowie Ortsbegehungen durch den Umsiedlungsstandort statt. Zwischen 10 und 12 Uhr haben die Umsiedler Gelegenheit, sich in der Mehrzweckhalle in Borschemich an vier Informationsständen über die vier Themen Bauleitplanung, Tiefbauplanung, Freiraumgestaltung und Beratungsangebote zu informieren.