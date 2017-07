Heinsberg-Waldenrath.

Wenn es wieder tuckert und rattert in Waldenrath, knatternde Motoren dunkle Wolken in die Luft pusten, dann treffen sich die Fans alter Maschinen für drei Tage auf den kurz gemähten Wiesen am Rande des kleinen Ortes. Bereits zum siebten Mal hatte der Heimatverein Waldenrath zu seinem Traktor- und Oldtimertreffen eingeladen, das im Wechsel mit dem Adventsbacken alle zwei Jahre stattfindet.